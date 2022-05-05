Белгород, , 10:57 — REGNUM В Брянской области за минувшие сутки выписаны после выздоровления шесть ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 мая в региональном оперативном штабе. Госпитализированы с подтверждённым диагнозом пять человек.

Анализа на коронвирус Mos.ru

С начала пандемии в Брянской области подтвердили 161 225 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 156 807 жителей. Скончались от осложнений 3987 пациентов, в том числе два летальных исхода зарегистрировано за прошедшие сутки.

В регионе выполнено уже 1 824 853 исследования на COVID-19.