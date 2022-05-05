Киев, 5 мая, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Украинский блогер и политик Анатолий Шарий задержан в Испании. Об этом 5 мая сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

Anatoly Shariy Блогер Анатолий Шарий

По информации спецслужбы, Шарий задержан 4 мая на территории Испании правоохранительными органами этой страны. Блогера и политика подозревают в государственной измене.

Шарий в последние годы проживал в Испании вместе с семьёй. Оттуда он вёл популярный YouTube-канал.