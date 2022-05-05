Москва, , 10:54 — REGNUM Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России за ночь поразила 93 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Об этом 5 мая заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражено 93 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники», — сказал он на брифинге.

Также Конашенков добавил, что ракетными войсками в течение ночи были поражены два пункта управления ВСУ, артиллерийская батарея на огневой позиции, а также две пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина тактического ракетного комплекса «Точка-У».