Сидней, Австралия, , 10:59 — REGNUM 5 мая правительству Нового Южного Уэльса, самого крупного штата Австралии, были переданы 44 рекомендации по устранению проблем и недостатков в системе здравоохранения штата в сельских и отдаленных районах. Это произошло после того, как многие жители региона в течение долгого времени жаловались на низкое качество медицинского обслуживания, передает телеканал Nine News.

Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротте CEBIT Australia

За последний 21 месяц в местном законодательном органе Нового Южного Уэльса было проведено 15 слушаний с участием 220 свидетелей, а в профильный комитет было подано более 700 представлений.

«Признавая, что предоставление медицинских услуг на такой большой территории, как сельские, региональные и отдаленные районы Нового Южного Уэльса, является сложной и комплексной задачей, в ходе этого расследования комитет неоднократно слышал об отдельных лицах и семьях, которых подвела система здравоохранения», — говорится в отчете парламентариев.

Премьер-министр штата Доминик Перротте, выступая на пресс-конференции, сказал, что пока не читал парламентский отчет, но догадывается о его содержании. Как пишут журналисты, у правительства Перотте есть шесть месяцев, чтобы принять меры, предложенные законодателями.