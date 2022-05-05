Сеул, , 10:54 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 5 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Вооружённые силы Республики Корея (сс) Republic of Korea

По их словам, коронавирус выявлен у 1102 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 136 714.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 42 296 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 17 438 068.

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили более 42 тыс. зараженных коронавирусом