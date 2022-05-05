* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 10:53 — REGNUM Имеющиеся данные показывают, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) восстанавливает свои силы в Афганистане. Об этом говорится в заявлении Объединённого комитета начальников штабов (ОКНШ) США.

Террористы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По сообщению информационного агентства «Шафакна» со ссылкой на зарубежные СМИ, Марк Милли, председатель ОКНШ заявил, что Соединённые Штаты видят признаки того, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и подобные ему террористические группировки пытаются восстановить свои силы в Афганистане, но пока безуспешно.

«Согласно последней информации, мы видим признаки того, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие группировки пытаются восстановить свои силы в Афганистане, — заявил Милли на слушаниях в Сенате США по поводу распределения бюджета. — Но они пока не смогли этого сделать».

Он добавил, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие террористические группировки, базирующиеся в Афганистане, могут в будущем планировать атаки на территории США. Милли заявил, что согласно текущему прогнозу разведки США, террористы в Афганистане не могут представлять угрозы для других стран ранее 2023 года.

Министерство внутренних дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недавно заявило, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) больше не представляет серьёзной угрозы, и что силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) работают над уничтожением последних очагов группировки в Афганистане.