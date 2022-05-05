* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 5 мая, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Имеющиеся данные показывают, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) восстанавливает свои силы в Афганистане. Об этом говорится в заявлении Объединённого комитета начальников штабов (ОКНШ) США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

По сообщению информационного агентства «Шафакна» со ссылкой на зарубежные СМИ, Марк Милли, председатель ОКНШ заявил, что Соединённые Штаты видят признаки того, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и подобные ему террористические группировки пытаются восстановить свои силы в Афганистане, но пока безуспешно.

«Согласно последней информации, мы видим признаки того, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие группировки пытаются восстановить свои силы в Афганистане, — заявил Милли на слушаниях в Сенате США по поводу распределения бюджета. — Но они пока не смогли этого сделать».

Он добавил, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие террористические группировки, базирующиеся в Афганистане, могут в будущем планировать атаки на территории США. Милли заявил, что согласно текущему прогнозу разведки США, террористы в Афганистане не могут представлять угрозы для других стран ранее 2023 года.

Министерство внутренних дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недавно заявило, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) больше не представляет серьёзной угрозы, и что силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) работают над уничтожением последних очагов группировки в Афганистане.