Великий Новгород, 5 мая, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В Великом Новгороде в военном параде на День Победы проедет советский броневик, ранее поднятый из реки Малый Волховец в Новгородской области. Об этом 4 мая сообщил начальник научного отдела поискового отряда «Находка» Алексей Иванов, передаёт «Новгородское областное телевидение».

Иван Шилов ИА REGNUM Великий Новгород

В Великом Новгороде готовятся к проведению военного парада. К мероприятию уже доставили необходимую технику, среди которой и бронеавтомобиль, который участвовал в Великой Отечественной войне. К участию в параде его восстановили, машина сможет двигаться своим ходом.

«Он возвращается восстановленный. Впервые он возвращается в том виде, в котором его не стыдно показать. Потому что когда его поисковый отряд «Находка» доставал со дна реки, то вид был: «Разве из этого что-то можно сделать?». Но вот, сделали», — поделился Алексей Иванов.

На сегодняшний день броневик находится в автобусном парке. Перед парадом его ещё раз проверят и проведут последние технические работы. Оценить труд поисковиков и реставраторов жители и гости Великого Новгорода смогут 9 мая.

Напомним, бронеавтомобиль был подбит 18 августа 1941 года у Синего моста. Его смогли поднять из реки только спустя 80 лет. В подъёме машины помогали водолазы Новгородского «Облводобъекта» и Росгвардии.