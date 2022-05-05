Ставрополь, , 10:52 — REGNUM В Ставропольском крае подошел к концу фестиваль-конкурс «Солдатский конверт», посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его участниками стали представители 18 субъектов России, а также Белоруссии, ДНР и ЛНР. Солисты и ансамбли боролись за звание «Лучшего исполнителя патриотической песни Союзного государства.

Фестиваль «Солдатский конверт» Telegram-канал губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

Фестиваль проходил в течение четырех дней, а его финалом стал гала-концерт на крепостной горе в краевом центре. Жюри конкурса, в состав которого входили народный артист РСФСР Лев Лещенко и народная артистка России Лариса Долина, назвали победителей.

Главный приз фестиваля достался хоровому ансамблю «Славяне» из Белгородской области. А лучшим сольным исполнителем стал ставрополец Александр Гузко.