Оренбург, 5 мая, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В Оренбурге произошло ДТП с участием шестилетнего ребёнка-пешехода. Проводится проверка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 5 мая в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

пресс-служба УМВД по Оренбургской области Место ДТП

По данным полиции, 2 мая во дворе дома на ул. Поляничко автомобиль сбил ребёнка. Он переходил проезжую часть. С места происшествия водитель «Лады Гранты» скрылся.

Дошкольник с травмами обращался в больницу за медпомощью. В настоящее время разыскан водитель, покинувший место ДТП. Им оказался 58-летний житель Оренбурга. Выясняются все обстоятельства ДТП.