Канберра, 5 мая, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая 5 мая в эфире телеканала Nine News, фактически вступился за Соломоновы острова, которые несколько недель назад заключили секретный пакт по безопасности с Китаем, что вызвало бурю негодования в Канберре.

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Журналисты акцентируют внимание на тот факт, что выход в эфир Моррисона состоялся после того, как премьер-министр Соломоновых островов Манассе Согаваре сказал, что опасается вторжения со стороны некоторых стран.

«Я буду продолжать конструктивно работать с правительством Соломоновых Островов, как и всегда … Это означает, что мы занимаемся этими вещами дипломатично. Мы занимаемся этим профессионально, спокойно, рационально, решая многие проблемы, которые есть в Тихом океане», — прокомментировал Моррисон.

Многие эксперты по безопасности опасаются, что соглашение с Китаем позволит Пекину установить свое военное присутствие менее чем в 2000 км от побережья австралийского Квинсленда.