Канберра, 5 мая, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая 5 мая на пресс-конференции, отказался высказывать свое мнение по поводу того, что Верховный суд США может узаконить запрет на аборты, отменив решение по делу «Роу против Уэйда». Об этом сообщил телеканал Nine News.

Pm.gov.au Скотт Моррисон

На пресс-конференции в Сиднее Моррисона спросили, что он думает по этому поводу и, в частности, каковы его личные взгляды на аборты. На последнюю часть вопроса отвечать по существу премьер-министр отказался.

«Это дело Соединенных Штатов, они сами должны определять свои правила и законы, а также то, как они будут применяться … Лично мое личное мнение здесь, в Австралии, таково: мы не меняем никакие законы. Я не считаю, что нам нужно что-то менять», — заявил Моррисон.

Напомним, что в Австралии проблемы с абортами решаются не на федеральном уровне, а на уровне отдельных штатов.