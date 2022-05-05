Москва, , 10:48 — REGNUM Бойцы Росгвардии помогли ветеранам Великой Отечественной войны отремонтировать дом в Изюмском районе Харьковской области. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба ведомства.

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Росгвардейцы вместе с подразделениями Минобороны РФ провели встречу с жителями населенного пункта на юге Изюмского района. Местные жители рассказали им, что дом ветеранов нуждается в ремонте.

«Прибыв в населённый пункт, спецназовцы отыскали дом ветерана Великой Отечественной войны Ивана Захарьевича Зезули и его супруги, труженицы тыла», — говорится в сообщении.

Отмечается, что росгвардейцы провели воду, вставили стекла на веранде, переложили прохудившуюся крышу и очистили придомовую территорию от сухих веток и опавших листьев.

В ведомстве подчеркнули, что на освобожденных территориях бойцы и сотрудники Росгвардии восстанавливают памятники советским воинам и оказывают медицинскую и социальную помощь населению.