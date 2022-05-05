Симферополь, 5 мая, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Ещё семь пациентов с заражением коронавирусом попали в больницы Республики Крым, данные за сутки опубликовал региональный оперативный штаб 5 мая. Накануне, 4 мая, сообщалось о госпитализации 15 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки подтверждено 54 новых случая заражения коронавирусом, что на три случая больше, чем сутками ранее. Выписаны с выздоровлением после COVID-19 ещё 60 человек. Зарегистрировано три новых летальных исхода.

С начала пандемии в Крыму подтверждено 181 937 случая заражения коронавирусом, выздоровели 174 513 человек, умерли 5 249 ковид-пациентов. За всё время через коронавирусные стационары в Крыму прошли 58 571 пациент.