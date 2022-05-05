Улан-Удэ, 5 мая, 2022, 10:47 — ИА Регнум. На Параде Победы в столице Бурятии Улан-Удэ будет задействовано более 30 единиц военной техники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM 9 Мая

Парад в честь 77-й годовщины в Великой Отечественной войне начнётся 9 мая в 10 часов утра. Торжественным маршем по площади Советов пройдут более 1 тыс. военнослужащих, а также парадные расчёты МЧС, Росгвардии, представители «Юнармии» и воспитанники Республиканской кадетской школы-интерната.

«Механизированную колонну из более, чем 30 единиц техники возглавит Легенда Великой Отечественной войны — танк Т-34, за ним пройдут восстановленный военными мастерами тяжелый советский танк ИС-2 «Иосиф Сталин» и боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша», — добавили в правительстве.

Из новой техники по площади проедут бронетранспортёры, радиорелейные станции, подвижные комплексы местоопределения источников радиоизлучений, техника войск РХБ защиты, системы залпового огня и так далее. Завершит парад оперативно-тактический ракетный комплекс «ИСКАНДЕР- М».