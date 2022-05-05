Сеул, , 10:48 — REGNUM Южнокорейский эксперт по Японии Юн Док Мин, вероятно, будет назначен новым послом Южной Корей в Японии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным источников, бывшего главу Корейской национальной дипломатической академии начали рассматривать на данную должность после того, как он выступил в качестве советника по внешней политики во время президентской компании избранного президента Юн Сок Ёля.

Читайте также: Делегация Южной Кореи прибыла в Японию

Известно, что Юн Док Мин учился в США, получил докторскую степень в Японском университете Кейо. Он является экспертом по дипломатическим вопросам и вопросам безопасности, а также известен своим знанием двусторонних отношений между Японией и Южной Кореей.