Назван кандидат на пост посла Южной Кореи в Японии
Сеул, 5 мая, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Южнокорейский эксперт по Японии Юн Док Мин, вероятно, будет назначен новым послом Южной Корей в Японии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
По данным источников, бывшего главу Корейской национальной дипломатической академии начали рассматривать на данную должность после того, как он выступил в качестве советника по внешней политики во время президентской компании избранного президента Юн Сок Ёля.
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Известно, что Юн Док Мин учился в США, получил докторскую степень в Японском университете Кейо. Он является экспертом по дипломатическим вопросам и вопросам безопасности, а также известен своим знанием двусторонних отношений между Японией и Южной Кореей.