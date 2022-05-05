Сеул, 5 мая, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Южнокорейский эксперт по Японии Юн Док Мин, вероятно, будет назначен новым послом Южной Корей в Японии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

По данным источников, бывшего главу Корейской национальной дипломатической академии начали рассматривать на данную должность после того, как он выступил в качестве советника по внешней политики во время президентской компании избранного президента Юн Сок Ёля.

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Известно, что Юн Док Мин учился в США, получил докторскую степень в Японском университете Кейо. Он является экспертом по дипломатическим вопросам и вопросам безопасности, а также известен своим знанием двусторонних отношений между Японией и Южной Кореей.