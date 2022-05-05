Москва, , 10:47 — REGNUM Проект «Московский акселератор» удостоен международной премии BOLD Awards в номинации «Открытые инновации». Об этом в своём блоге написал мэр Сергей Собянин.

Предприниматель

В 2022 году на победу претендовали более 500 участников более чем из 50 городов мира, в том числе Лондона, Берлина, Нью-Йорка, Хельсинки, Гента, Милана и других. Проект «Московский акселератор» признали лучшим из 39 претендентов со всего мира.

Выпускники акселератора привлекли более 1,1 млрд рублей инвестиций, 22 компании вышли на международный рынок. За два года Агентство инноваций Москвы провело акселерационные программы по 13 трекам, в которых приняли участие 330 инновационных стартапов.

Как сообщало ИА REGNUM, программа «Московский акселератор» победила в номинации «Решения для бизнеса» на международном конкурсе BRICS Solutions Awards.

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