Канберра, , 10:49 — REGNUM 5 мая лидер оппозиции и один из двух главных претендентов на пост премьер-министра Австралии Энтони Альбаниз стал гостем телеканала Nine News, где ведущая Элли Лэнгдон спросила его, почему он не в состоянии ответить на вопросы, связанные с экономикой, и почему он вообще делегировал эту тему теневому казначею Джиму Чалмерсу.

Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз Australian Labor Party

«Вопрос в том, что вы хотите стать следующим премьер-министром. Вы хотите управлять страной. Разве вы не должны быть в курсе всего происходящего?» — спросила ведущая.

«Должен, Элли, должен … Но перестаньте зачитывать темники Либеральной партии, которые они постоянно рассылают людям, Элли. Это же просто абсурд … Ваши зрители умнее, и ваши зрители знают, что я возглавляю команду. Я капитан этой команды, и я горжусь своей командой», — ответил Альбаниз.

Напомним, что ранее Альбаниз неоднократно не мог ответить на прямые вопросы журналистов на пресс-конференциях, после чего вместо него на них отвечали его помощники и официальные представители Лейбористской партии.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Австралии прокомментировал ход избирательной кампании