Донецк, 5 мая, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Петровский район Донецка обстрелян украинскими войсками. Об этом 5 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Система залпового огня «Град»

В 10:20 с позиций в населённом пункте Георгиевка, где находятся украинские войска, был открыт огонь по Петровскому району Донецка. Боевики выпустили шесть ракет из установки БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике украинские войска совершили обстрел города Ясиноватая. Они применили самоходную артиллерийско-миномётную установку «Нона».