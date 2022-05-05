Байкалово, Свердловская область, 5 мая, 2022, 10:48 — ИА Регнум. На Среднем Урале будут судить бывшего бухгалтера Ляпуновского детского сада. Женщина присвоила деньги работников, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

50.мвд.рф Мошенничество

Следствием установлено, что экс-бухгалтер образовательного учреждения в период с февраля по декабрь 2021 года похитила бюджетные денежные средства в размере 90 тысяч рублей. Деньги предназначались для выплаты заработной платы работникам.

В отношении бывшего главного бухгалтера детсада возбуждено уголовное дело. Женщину инкриминируют мошенничество с использованием своего служебного положения.