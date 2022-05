Лос-Анджелес, США, , 10:45 — REGNUM Студия Sony Pictures выпустила документальный фильм Spider-Man: All Roads Lead to No Way Home. Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте компании.

Тоби Магуайр в роли Человека-паука Цитата из х/ф «Человек-паук». Реж. Сэм Рэйми. 2002. США

Премьера 30-минутной картины приурочена к 20-летию выхода фильма о Человеке-пауке Сэма Рейми с Тоби Магуайром в главной роли. В Spider-Man: All Roads Lead to No Way Home покажут ранее не опубликованные интервью с Томом Холландом, Эндрю Гарфилдом, Тоби Магуайром, продюсерами Кевином Файги и Эми Паскаль, режиссёром Джоном Уоттсом и другими.

Добавим, что документальный фильм доступен на площадках Apple TV, Amazon Prime Video, Vudu, Microsoft и Redbox. Ранее Sony Pictures поделилась на своём канале в YouTube минутным роликом, в котором показала наиболее яркие моменты из «Человека-паука» 2002 года.

