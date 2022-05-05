Рыбинск, Ярославская область, 5 мая, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Ярославской области сгорела ферма. Погибло 200 животных. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Ярославской области.

Телеканал Рыбинск-40 Пострадавший ангар

Пожар начался в ангаре площадью 800 квадратных метров в деревне Селишки Рыбинского района.

«В 8:03 поступило сообщение о возгорании. Сейчас пожар локализован, идёт разборка и проливка. Погибло 20 свиней, 150 хорьков и 30 коз», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС России по Ярославской области.

В тушении пожара принимают участие 5 единиц техники и 23 человека личного состава. Причина возгорания уточняется