Омск, 5 мая, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В Омске ожидается непогода — сильный ветер, гроза и похолодание. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

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По прогнозам синоптиков, непогода придёт в Омск днём 6 мая. Ожидаются очень сильный ветер порывами до 25 м/с и более, гроза, дождь, переходящий в снег. Также прогнозируется похолодание.

Такая погода сохранится и ночью на 7 мая, подчеркнули в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области до 6 мая местами ожидается высокая пожарная опасность (4 класс).

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