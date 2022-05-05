Канберра, , 10:46 — REGNUM Премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, в ходе пресс-конференции, состоявшейся 5 мая, попросили прокомментировать ход избирательной кампании и стратегию возглавляемой им Либеральной партии, которая практически не ведет агитации в некоторых избирательных округах. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

Так, Моррисона спросили, не проводит ли он кампанию в Северном Сиднее или Вентворте, потому что его партия признается «токсичной» в данных избирательных округах. Ранее оба места считались традиционно удерживаемыми, но теперь партия Моррисона там сталкивается с серьезными проблемами со стороны независимых кандидатов, борющихся против изменения климата.

«Я уже ясно высказался об этих независимых кандидатах … Голос за них — это голос за хаос, за нестабильность», — ответил Моррисон.

По его мнению, на этих федеральных выборах главными участниками являются три политические силы.

«Это голосование — это выбор между лейбористами, либералами и сторонниками Национальной партии. Это выбор, который должны сделать австралийцы», — сказал он.

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