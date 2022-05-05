Оренбург, , 10:42 — REGNUM Администрация курорта «Солёные озёра» в Соль-Илецке Оренбургской области просит туроператоров и туристические агентства не продавать путёвки на курорт. Обращение размещено на официальной странице администрации в соцсети.

Знаменитое озеро Развал в Соль-Илецке

Собственников гостиниц в Соль-Илецке попросили воздержаться от бронирования жилья гостям курорта местного значения. Обращение связно с тем, что дата открытия популярного курорта до сих пор не определена.

Как уже сообщало ИА REGNUM, открытие курортного сезона остается под вопросом из-за карстовых процессов. Существует угроза образования провалов. Территория уникальных озёр оказалась вне доступа для туристов.

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