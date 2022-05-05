Москва, , 10:42 — REGNUM Резкое снижение германского импорта в Россию затормозит качественное развитие и темпы модернизации экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 мая заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова. Так она прокомментировала данные Федерального статистического управления ФРГ, согласно которым объем германского экспорта в РФ в марте 2022 года снизился больше чем на 62% по сравнению с февралем.

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Резкое снижение импорта из Германии затормозит качественное развитие и темпы модернизации экономики, — сказала Прикладова. — Вероятнее всего, это будет иметь краткосрочный эффект, поскольку возможно будет найти других поставщиков или организовать собственное производство в рамках политики импортозамещения. Среди промышленного оборудования, которое закупается из Германии, основную долю занимают аппараты для дистилляции или ректификации и прочие установки для прямого охлаждения. По итогам 2021 года совокупный импорт этих двух позиций из Германии в Россию составил более 540 млн долларов, а из Китая — около 190 млн долларов».

Как полагает Прикладова, маловероятно, что Россия сможет в короткие сроки заместить германское оборудование китайским.

«В особенности это касается аппаратов для дистилляции, общий экспорт которых из Китая в полтора раза меньше российского импорта. Поскольку они относятся к медицинскому оборудованию, сохраняется высокая потребность в стабильных поставках в Россию, и есть вероятность, что они не будут полностью прекращены», — уточнила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года германский импорт в РФ упал на 62,3% по сравнению с февралем текущего года и составил 0,9 млрд евро.

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