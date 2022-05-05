Херсон, Украина, , 10:42 — REGNUM В Херсонской области на прилавках магазинов появилась продукция из России, гуманитарная катастрофа в регионе не допущена. Об этом 5 мая рассказал заместитель председателя военно-гражданской администрации региона, глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов в эфире программы «Соловьев Live».

Продукты (сс) CWitte

«Мы потихоньку переходим на взаиморасчеты в рублях. В магазины приходит качественная продукция из Российской Федерации. Идет открытая торговля, созданы все условия для предпринимателей», — сказал он.

Также Стремоусов отметил, что, благодаря республикам Донбасса и в целом России, в Херсонской области отсутствуют проблемы с топливом и продуктами питания. При этом он уточнил, что первыми регион поддержали власти Республики Крым, благодаря чему в области удалось избежать гуманитарной катастрофы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что российские силы уничтожили крупный склад боеприпасов и хранилище топлива на Украине.