Ставрополь, , 10:41 — REGNUM В Ставрополе состоялась акция «Сад памяти», посвященная 77-й годовщине со Дня Победы. На Российском проспекте возле храма святого Владимира высадили в честь этой даты 77 кленов и лип. В акции приняли участие глава края Владимир Владимиров, а также участники патриотического песенного фестиваля «Солдатский конверт». Аллею заложили представители 18 субъектов России, а также Белоруссии, ДНР и ЛНР — всего более 100 человек.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и певец Лев Лещенко — участники акции «Сад памяти» Telegram-канал губернатора Ставрополья

К ним присоединились члены жюри конкурса народные артисты России Лев Лещенко и Лариса Долина. Лев Лещенко рассказал, что он посадил дерево в честь своего отца Валерьяна Андреевича Лещенко, который прошёл две войны: финскую и Великую Отечественную. Лариса Долина также высказала свое одобрение проведению подобных акций накануне Дня Победы, так как, по её мнению, «новые деревья — это новая жизнь».

«На фронт ушли около 320 тысяч жителей Ставрополья. Помня о каждом из них, мы сегодня сажаем деревья», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» по итогам акции губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.