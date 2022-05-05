Перт, Австралия, 5 мая, 2022, 10:42 — ИА Регнум. 5 мая пресс-конференция премьер-министра Западной Австралии Марка Макгоуэна и министра образования штата Сью Эллери, посвященная запуску новой образовательной программы, была прервана после того, как присутствовавшая на ней девочка потеряла сознание. Об этом сообщил телеканал Nine News.

CPSU-CSA Премьер-министр штата Западная Австралия Марк Макгоуэн

После того, как среди публики раздался громкий удар из-за падения ребенка, министр образования Эллери воскликнула «О, черт возьми».

Отмечается, что к месту инцидента сразу были вызваны медики, которые осмотрели девочку. На момент опубликования новости сообщается, что состояние ребенка стабилизировалось.

После того, как все благополучно разрешилось, премьер-министр штата Марк Макгоуэн принял решение продолжить пресс-конференцию с его коллегой-министром.