Ереван, , 10:39 — REGNUM После начала 5 мая очередных акций протеста в Ереване правоохранители задержали 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции РИА Новости.

Протесты в Ереване Photolure

Протестующие с утра перекрыли несколько улиц в центре города. Они требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Его обвиняют в том, что он якобы мог, но не стал предотвращать войну с Азербайджаном, а также привёл к поражению армянской стороны.

Кроме того, Пашиняна подозревают в планах сдать интересы Нагорного Карабах в переговорах с лидерами Азербайджана и Турции.

Протесты продолжаются с 17 апреля и активизировались 1 мая. Количество протестующих растёт. Накануне они прорвали оцепление возле МИД Армении и установили у входа в здание флаг Нагорного Карабаха.

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