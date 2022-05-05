В Ереване сотрудники полиции задержали 13 протестующих
Ереван, 5 мая, 2022, 10:39 — ИА Регнум. После начала 5 мая очередных акций протеста в Ереване правоохранители задержали 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции РИА Новости.
Протестующие с утра перекрыли несколько улиц в центре города. Они требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Его обвиняют в том, что он якобы мог, но не стал предотвращать войну с Азербайджаном, а также привёл к поражению армянской стороны.
Кроме того, Пашиняна подозревают в планах сдать интересы Нагорного Карабах в переговорах с лидерами Азербайджана и Турции.
Протесты продолжаются с 17 апреля и активизировались 1 мая. Количество протестующих растёт. Накануне они прорвали оцепление возле МИД Армении и установили у входа в здание флаг Нагорного Карабаха.