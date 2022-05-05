Москва, 5 мая, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны сбила украинские самолёты и беспилотные аппараты. Об этом 5 мая сообщили в Минобороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны России

Как рассказали в министерстве, за сутки российская система ПВО сбила три украинских самолёта: Су-24, Су-27 и Су-25. Кроме того, были обезврежены 14 украинских беспилотных летальных аппаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приднестровье удалось нейтрализовать украинский беспилотник со взрывчаткой.