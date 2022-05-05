ВКС России уничтожили в Николаеве крупный склад боеприпасов ВСУ
Москва, 5 мая, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Российские силы уничтожили крупный склад боеприпасов и хранилище топлива на Украине. Об этом 5 мая в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены: в районе Кировограда авиационная техника на военном аэродроме «Канатово», в городе Николаев крупный склад боеприпасов и в районе Жовтневое Николаевской области хранилище топлива для украинской военной техники», — уточнил Конашенков.
Кроме того, был поражён передовой пункт управления 17-й отдельной танковой бригады ВСУ, четыре района сосредоточения живой силы и военной техники, а также два склада военно-технического имущества на военном аэродроме в районе Краматорска.
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Как сообщало ИА REGNUM, за день 4 мая российские подразделения ПВО уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов украинских нацистов. Кроме того, в районе Шпаковки Харьковской области в воздухе были сбиты два реактивных снаряда систем залпового огня «Смерч».
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