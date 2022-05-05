Москва, 5 мая, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Ещё три украинских военных самолёта уничтожили российские средства противовоздушной обороны. Это самолёты Су-24, Су-25 и Су-27, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 5 мая на брифинге.

Airwolfhound Истребители -перехватчики Су-27 ВС Украины

Он уточнил, что бомбардировщик Су-24 сбили в воздухе в районе острова Змеиный, а штурмовик Су-25 — в Днепропетровской области, в районе села Кошевое.

Истребитель Су-27 поражён в районе села Ингулец в Херсонской области.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 4 мая Конашенков проинформировал об уничтожении шести украинских БПЛА в воздушном пространстве ЛНР, а также над Чёрным морем в районе острова Змеиный.

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