Канберра, , 10:41 — REGNUM За минувшие сутки в Новом Южном Уэльсе и Виктории, двух самых населенных штатах Австралии, от COVID-19 скончался 31 человек. Всего за последние 24 часа в этих двух регионах выявили более 30 000 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 мая сообщил телеканал Nine News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Новые данные означают, что с начала пандемии коронавируса в Виктории от COVID-19 умерли уже 3012 человек, в то время как в Новом Южном Уэльсе погибло 2 867 человек.

5 мая в Новом Южном Уэльсе выявили 18 529 новых случаев заражения коронавирусом по сравнению с 11 939 сутками ранее. В Виктории за последние сутки выявили 11 596 новых случаев заражения.

Отмечается, что уровень госпитализации в обоих штатах растет.