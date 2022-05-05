Манагуа , 5 мая, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Североатлантический альянс использует Украину для стратегического ослабления России. Об этом заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега, сообщает телеканал TN8.

Даниэль Ортега

«Это война, в которой НАТО использует Украину, чтобы найти способ нанести удар, который ослабит Россию стратегически. Угрожая КНР в разгар этого безумия. <…> Другими словами, это безумие гегемонистской политики, возглавляемой США», — сказал Ортега.

Он назвал очевидным тот факт, что речь не идёт о конфликте между Россией и Украиной, поскольку «США вкладывают туда [в Украину] миллиарды долларов в виде современного вооружения».

Спецоперация России по защите ДНР и ЛНР началась на Украине 24 февраля.