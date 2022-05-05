Париж, 5 мая, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Согласно данным министерства здравоохранения Франции, нагрузка на больницы страны продолжает снижаться, сообщает Le Figaro.

(сс) Patrice CALATAYU Женщина в маске во Франции

Всего во французских больницах находятся 22 319 пациентов с COVID-19. Среди них 1465 человек поступили в реанимацию.

За последние 24 часа от COVID-19 умерли 102 жителя Франции. За последние сутки также выявлено 47 925 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон собрал в Елисейском дворце экспертов по климату и последствиям глобального потепления.

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