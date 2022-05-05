Канберра, , 10:38 — REGNUM 5 мая министр обороны Австралии Питер Даттон, как ожидается, объявит о масштабных инвестиция в размере 2 миллиардов австралийских долларов (1,45 млрд долларов США), которые будут выделены в целях строительства беспилотных подводных аппаратов для ВМС страны на фоне растущей напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Министерство обороны и военная технологическая компания Anduril Australia будут совместно финансировать проект по разработке трех сверхбольших автономных подводных аппаратов в течение следующих трех лет.

«Они представляют собой малозаметные, многоцелевые, подводные средства, обычно длиной от 10 до 30 метров, и они способны нести различные военные грузы на большие расстояния», — ранее анонсировал Даттон.

Отмечается, что объявление о выделении средств состоится в ходе дебатов с представителем лейбористов по оборонной политике Бренданом Оконнором.