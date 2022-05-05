Михайловский район, Рязанская область, 5 мая 2022, 10:39 — REGNUM Международную акцию «Сад памяти» поддержали у мемориала воинам Великой Отечественной войны в посёлке Октябрьский Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Волонтёры, общественники, депутаты областной думы и губернатор Николай Любимов 4 мая высадили в сквере саженцы берёз и лип, всего порядка 400 деревьев.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне на мемориале перезахоронили останки уроженца Михайловского района, погибшего в самом начале войны.
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