Михайловский район, Рязанская область, 5 мая, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Международную акцию «Сад памяти» поддержали у мемориала воинам Великой Отечественной войны в посёлке Октябрьский Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

https://www.ryazangov.ru «Сад Памяти» под Рязанью

Волонтёры, общественники, депутаты областной думы и губернатор Николай Любимов 4 мая высадили в сквере саженцы берёз и лип, всего порядка 400 деревьев.

«Для молодёжи, для всей страны важно помнить свою историю, не допустить повторения нацистского засилья в будущем. Сад памяти, который мы посадили в этом замечательном парке, символизирует для всех нашу память о том, что было и нашу решимость не допустить ничего подобного в дальнейшем», — подчеркнул глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне на мемориале перезахоронили останки уроженца Михайловского района, погибшего в самом начале войны.