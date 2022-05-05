Белгород, 5 мая, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли села Журавлевка и Нехотеевка в Белгородской области. Об этом 5 мая заявил глава региона Вячеслав Гладков.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Идет обстрел со стороны Украины Журавлевки и Нехотеевки. По докладу дежурной группы ДНД, в Нехотеевке разрушен дом и гараж», — написал Гладков в телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что пострадавших среди мирного населения нет, обстрел продолжается.