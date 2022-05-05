Москва, 5 мая, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Участвующие в спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины военнослужащие отряда специального назначения Росгвардии помогли отремонтировать дом ветеранам Великой Отечественной войны в Изюмском районе Харьковской области. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба ведомства.

Vitaly V. Kuzmin Росгвардия

Отмечается, что военные Росгвардии встретились с жителями освобождённого от киевских боевиков населенного пункта на юге Изюмского района Харьковской области и узнали от них, что домовладение ветеранов Великой Отечественной войны нуждается в ремонте.

Также указывается, что по прибытии в населенный пункт военнослужащие отыскали дом ветерана Великой Отечественной войны Ивана Захарьевича Зезули и его супруги, труженицы тыла.

«Росгвардейцы провели воду, переложили прохудившуюся крышу, вставили стекла на веранде, очистили от сухих веток и опавших листьев придомовую территорию», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что приграничные сёла региона обстреливаются с украинской стороны.