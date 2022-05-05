Канберра, 5 мая, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Спустя несколько часов после ознакомления с программными документами Лейбористской партии Австралии, ее лидер Энтони Альбаниз вышел на пресс-конференцию. Однако, как оказалось, прочитал он документы невнимательно, если вообще читал. Об этом 5 мая сообщил телеканал Nine News.

Bidgee Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз

На пресс-конференции журналисты задали прямой вопрос лидеру оппозиции и попросили назвать шесть пунктов плана лейбористов по национальной системе страхования по инвалидности.

«Речь идет о том, чтобы убедиться, что мы облегчим давление на людей, которые сталкиваются в данный момент с сокращением целевых программ по оказанию помощи», — попытался ответить Альбаниз.

После того, как сотрудники его предвыборного штаба поняли, что Альбаниз вязнет в ответе, к нему подошел один из его помощников и вручил листок-шпаргалку, в котором содержались основные программные предложения лейбористов. После этого политик бойко зачитал все шесть пунктов.