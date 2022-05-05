Донецк, 5 мая, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике украинские войска совершили обстрел города Ясиноватая. Об этом 4 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

САУ «Нона»

В 10:10 с украинских позиций в Авдеевке был открыт огонь по Ясиноватой. Боевики применили самоходную артиллерийско-миномётную установку «Нона». По жилым кварталам выпущено четыре мины калибром 120-мм.