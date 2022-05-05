Томск, 5 мая, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В Томске начнётся суд по делу о гибели пассажира общественного транспорта. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Томской области, на скамье подсудимых окажется 38-летний водитель маршрутного автобуса.

УМВД по Томской области ДТП в Томске

По данным следствия, в феврале 2022 года он высадил пассажиров на остановке «ул. Сергея Лазо» в Томске, после чего начал движение с открытой дверью, не убедившись, что все пассажиры покинули салон.

«В этот момент из автобуса на проезжую часть улицы выпал мужчина. Водитель, не заметив падения пассажира, продолжил отъезжать от остановочного комплекса и задними колесами переехал его», — отметили в ведомстве.

42-летнего потерпевшего госпитализировали в больницу, но позже он скончался от полученных повреждений. Дело было возбуждено по статье нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека. Дело будет рассматривать Октябрьский районный суд Томска.