Москва, 5 мая, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Казачий отряд «Дон» в операциях против украинских нацистов задействует БМП-2М с боевым модулем «Бережок». Модернизированные боевые машины пехоты, в частности, были задействованы во время одного из выходов в район проведения специальной военной операции на Украине. Это видно на кадрах, опубликованных Союзом казачьих войск России и зарубежья (СКВИРиЗ).

Дарья Антонова ИА REGNUM БМП-2М с боевым модулем «Бережок»

Уточняется, что добровольческий казачий отряд «Дон» имени Архистратига Михаила приступил к выполнению боевых задач в рамках специальной военной операции на Украине. На опубликованных организацией кадрах видно, как казаки используют БМП-2М с боевым отделением Б05Я01 «Бережок».

ИА REGNUM напоминает, что БМП-2М является глубокой модернизацией основной боевой машины пехоты российской армии БМП-2. У новой техники более мощный турбированный двигатель, усиленную броню и узлы подвески. Также бронемашины получили боевой модуль «Бережок» БМ Б05Я01 с четырьмя пусковыми установками противотанковых управляемых ракет «Корнет», автоматическим гранатомётом, 30-мм автоматической пушкой и спаренным с ней 7,62-мм пулемётом.

Экипаж способен уничтожать основные боевые танки, имеющие многослойную броню, усиленную различной активной и динамической защитой. Также появилась возможность разрушать различные бетонные фортификационные сооружения и сбивать низколетящие летательные аппараты, в том числе вертолёты различного предназначения.

Особенностью модернизированной БМП-2М также является оптико-электронная система управления огнём с бортовым компьютером и цифровыми датчиками.

Как уже сообщало ИА REGNUM, добровольцы казачьего отряда «Кубань» пополнили ряды участников специальной военной операции России на Украине. В ближайшее время в Донбасс отправятся ещё два казачьих отряда.