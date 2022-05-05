Уфа, 5 мая, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Народный артист РСФСР Лев Лещенко исполнит на праздничном концерте в Уфе 9 мая песню «День Победы». Об этом 5 мая сообщает пресс-служба министерства культуры Башкирии.

Дарья Драй ИА REGNUM Концерт на Дворцовой

Сообщается, что праздничный концерт «Великий подвиг в памяти народной!», посвященный Дню Победы, начнется 9 мая в 19:00 часов в амфитеатре Конгресс-холла «Торатау» г. Уфы.

В нем примут участие государственный академический ансамбль народного ансамбля имени Ф. Гаскарова, заслуженный деятель искусств Башкирии Александр Лынник, заслуженный артист Башкирии Рамиль Бадамшин, фольклорный ансамбль песни и танца «Мирас», заслуженный артист России, народный артист Башкирской АССР Геннадий Родионов, популярные исполнители Альфия Нигматуллина, Полина Кобец, Ильдар Абдуллин, Ришат Рахимов, Алиса Жумагалиева, группы «Премьер» и «Джентельмены».

В праздничной программе выступят также народный артист России Николай Басков, а также народный артист РСФСР Лев Лещенко. Свое выступление готовит и певица МакSим.

«В финале вечера народный артист РСФСР Лев Лещенко исполнит любимую всеми песню «День Победы», — сообщает пресс-служба.

Мероприятие завершится в 22:00 часа праздничным фейерверком.