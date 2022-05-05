Хониара, 5 мая, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Премьер-министр Соломоновых островов Манассе Согаваре выступил против стран, критикующих недавно заключенный пакт о безопасности с Китаем, заявив, что тихоокеанскому государству «угрожают вторжением». Об этом 5 мая сообщил австралийский телеканал Nine News.

(сс) Yvonne Green DFAT Соломоновы острова с высоты

Яростно защищая пакт, который, как опасаются многие эксперты, позволяет Китаю установить свое военное присутствие менее чем в 2000 км от побережья Австралии, Согаваре обрушился на «вопиющее лицемерие некоторых наших партнеров, работающих со своими агентами [влияния] у нас в стране».

«Нам угрожают вторжением, господин спикер, и это серьезно», — заявил Согаваре в ходе своего выступления в парламенте.

Согаваре также отметил, что некоторые политические силы на Соломоновых островах, критикующие соглашение, не представляют интересы страны, а «представляют только себя… и своих иностранных хозяев».