Москва, 5 мая, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Сегодня, 5 мая, на торгах Московской биржи, по данным на 10:11 по мск, курс доллара снизился на 4 копейки, до 66,251 рубля. Это произошло впервые с марта 2020 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс доллара

Курс европейской валюты опустился на 36 копеек, до 70,08 рубля. Отмечается снижение спроса на валюту.

По мнению экспертов, если резкого отскока до 8 мая недели не произойдёт, курс доллара может протестировать уровень 60 рублей.

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